Автомобіль для Барбі: Rolls-Royce представили унікальний Ghost рожевого кольору (фото)

Rolls-Royce продемонстрували новий варіант конфігурації для свого седана Ghost. Версія Champagne Rose відрізняється унікальним кольором кузова та інтер'єру.

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Rolls-Royce представили ексклюзивний седан Ghost в унікальному рожевому кольорі кузова Champagne Rose. Про це розповіли на сайті Motor1.

Rolls-Royce демонструють нові варіанти конфігурації для своїх автомобілів. На цей раз бренд показав єдиний у своєму роді рожевий Ghost.

Колір Champagne Rose є унікальним. Інші клієнти не зможуть замовити автомобіль з цим відтінком.

Колір Champagne Rose недоступний для інших автомобілів Фото: Rolls-Royce

В інтер'єрі седана також є кілька змін. Накладки на пороги прикрашені написом Champagne Rose, а оббивка стелі, як і кузов, виконана в кольорі Champagne Rose.

В інтер'єрі седана також переважає рожевий колір Фото: Rolls-Royce

Разом з автомобілем поставляються столи для пікніка. Вони також виконані у рожевому кольорі.

Ім'я клієнта не розкривається. Відомо, що він живе у Майамі та володіє одразу кількома автомобілями рожевого кольору.

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Поки невідомо, якою була ціна ексклюзивного седана Rolls-Royce Ghost. Ціни на цю модель починаються з 400 тисяч доларів та варіюються залежно від побажань клієнта.

Раніше Фокус писав, що Rolls-Royce представили нову особливу версію розкішного седана Phantom "Syntopia".