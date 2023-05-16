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Авто

Новий Toyota Prius кинув виклик популярному спорткару Mazda на прямій (відео)

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Фото: Скриншот | Mazda MX-5 і Toyota Prius показали свої можливості у драг-рейсингу

Нове покоління Toyota Prius стало швидшим і технологічнішим за своїх попередників. Блогери вирішили з'ясувати, чи впорається популярний гібрид з Mazda MX-5 Miata.

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Блогери влаштували драг-рейсинг між гібридом Toyota Prius 2023 і родстером Mazda MX-5 Miata третього покоління. Відео опублікували на YouTube-каналі The Fast Lane Car.

Toyota Prius рідко сприймається автолюбителями як автомобіль для перегонів. Проте, вийшло вже п'яте покоління популярного гібрида, яке сильно відрізняється від попередників.

У заїзді брав участь Toyota Prius з гібридною силовою установкою на основі 2,0-літрового бензинового двигуна та електромотора сумарною потужністю 194 к. с. і 188 Нм крутного моменту. Потужність передається на передні колеса через безступінчасту трансмісію з електронним керуванням.

Mazda MX-5 Miata оснащується 2,0-літровим атмосферним двигуном потужністю 160 к.с. і 195 Нм крутного моменту. Він працює в парі із шестиступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

У заїзді з місця Toyota Prius стартував краще за Mazda MX-5 Miata і зміг зберегти перевагу до самого фінішу. Проте різниця виявилася незначною.

У заїзді з наскоку обидва авто їхали однаково до самого фінішу. Попри це Mazda MX-5 Miata все ж таки виявилася трохи швидшою.

У тесті на гальмування Mazda MX-5 Miata також виявилася кращою. У цьому заслуга малої ваги моделі.

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Останнім став тест на слалом. Обидва автомобілі показали гідні результати, але Mazda MX-5 Miata проїхала смугу перешкод швидше — 24,56 проти 25,7 секунди.

Раніше Фокус писав, що блогери влаштували незвичайний драг-рейсинг між спорткарами та кросоверами Porsche.