Названо найпопулярніші нові автомобілі у різних регіонах України (фото)

Уподобання покупців сильно відрізняються залежно від регіону. Українці в основному віддають перевагу недорогим та практичним кросоверам.

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Експерти проаналізували дані про продаж нових автомобілів в Україні за травень. Названо найпопулярніші моделі на найбільших регіональних ринках. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.

У травні найбільшими регіональними ринками України стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Там купили найбільше нових автомобілів за місяць.

У Києві купили 35% від усіх проданих за місяць авто в Україні. Частка Дніпропетровської області становила 9%, а Київської області – 8%.

Renault Duster став бестселером у трьох регіонах України Фото: Renault

Найпопулярніші нові автомобілі по регіонах:

Київ, Дніпропетровська та Харківська області — Renault Duster ;

; Київська область — Volkswagen ID.4 ;

; Одеська область — Toyota RAV4.

Найчастіше вживані автомобілі з інших країн імпортували до Львівської області. У цьому регіоні зафіксовано 12% від усіх розмитнених авто за місяць.

На Вінниччину ввезли 7% від усіх імпортованих авто з пробігом за місяць, а на Дніпровщину — 6%. У Рівненську область імпортували ще 5,8% вживаних автомобілів.

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Які кросовери з пробігом купують українці: найпопулярніші моделі (фото)

У сегменті імпортованих автомобілів у Львівській, Вінницькій, Рівненській областях та Києві бестселером став Volkswagen Golf. У Дніпропетровській області найчастіше розмитнювали Renault Megane.

Volkswagen Golf став найпопулярнішим імпортованим авто у чотирьох регіонах України Фото: Volkswagen

Раніше Фокус писав, що в Україні в травні збільшився продаж електромобілів.