Названо найпопулярніші нові автомобілі у різних регіонах України (фото)
Уподобання покупців сильно відрізняються залежно від регіону. Українці в основному віддають перевагу недорогим та практичним кросоверам.
Експерти проаналізували дані про продаж нових автомобілів в Україні за травень. Названо найпопулярніші моделі на найбільших регіональних ринках. Про це повідомили в асоціації Укравтопром.
У травні найбільшими регіональними ринками України стали місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Харківська області. Там купили найбільше нових автомобілів за місяць.
У Києві купили 35% від усіх проданих за місяць авто в Україні. Частка Дніпропетровської області становила 9%, а Київської області – 8%.
Найпопулярніші нові автомобілі по регіонах:
- Київ, Дніпропетровська та Харківська області — Renault Duster;
- Київська область — Volkswagen ID.4;
- Одеська область — Toyota RAV4.
Найчастіше вживані автомобілі з інших країн імпортували до Львівської області. У цьому регіоні зафіксовано 12% від усіх розмитнених авто за місяць.
На Вінниччину ввезли 7% від усіх імпортованих авто з пробігом за місяць, а на Дніпровщину — 6%. У Рівненську область імпортували ще 5,8% вживаних автомобілів.Важливо
У сегменті імпортованих автомобілів у Львівській, Вінницькій, Рівненській областях та Києві бестселером став Volkswagen Golf. У Дніпропетровській області найчастіше розмитнювали Renault Megane.
Раніше Фокус писав, що в Україні в травні збільшився продаж електромобілів.