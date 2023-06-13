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Авто

Представлено компактний електричний пікап із запасом ходу понад 500 км (фото)

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Фото: TELO | Пікап TELO може надійти у продаж вже у 2024 році

Габарити електропікапа можна порівняти з хетчбеком Mini Cooper, але його вантажна платформа досягає в довжину 152,4 см. Електромобіль зможе розганятися до сотні всього за 4 секунди.

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Стартап TELO із США показав електричний пікап з неймовірними характеристиками. Автомобіль зможе проїхати на одному заряді до 563 км. Про це повідомили на сайті Electrek.

Електропікап отримав мінімалістичний дизайн з вузькими фарами. Між дверима є незвичайний вигин.

Пікап TELO має компактні габарити, які можна порівняти з хетчбеком Mini Cooper. Попри компактні розміри, електромобіль отримав велику вантажну платформу довжиною 152,4 см.

Пікап TELO Fullscreen
Пікап TELO отримає велику вантажну платформу
Фото: TELO

TELO мають намір оснастити свій пікап акумуляторною батареєю місткістю 106 кВт⋅год. Також заявлено підтримку швидкої зарядки, яка може поповнити заряд акумулятора з 20 до 80% всього за 20 хвилин.

Пікап оснастять двома електромоторами сумарною потужністю 500 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме лише близько 4 секунд.

Також електропікап отримає інтер'єр на п'ять посадкових місць. Цього вдалося досягти завдяки оптимізації простору всередині.

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TELO буде запропоновано у кількох модифікаціях. Окрім відкритої вантажної платформи можна буде купити й закритий кузов.

Пікап TELO Fullscreen
Електромобіль буде доступний з кількома варіантами кузова на вибір
Фото: TELO

Електропікап планують запустити у продаж уже у 2024 році. Орієнтовна ціна моделі складає 50 тисяч доларів.

Раніше Фокус писав, що в інтернеті показали бюджетний пікап Ram Rampage.