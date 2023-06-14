Назад у майбутнє: Mercedes-Benz відродить культовий концепт-кар з 70-х (відео)

Mercedes-Benz готують наступника для концепт-кара C111, створеного для тестування передових технологій та інженерних рішень. Нова версія моделі може отримати електричну силову установку.

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Mercedes-Benz опублікували перший офіційний тизер відродженого спортивного автомобіля C111. Авто виконають у стилістиці оригінального концепт-кара. Про це повідомили на сайті Motor1.

Mercedes-Benz C111 є цілою серією експериментальних автомобілів, випущених з 1969 по 1979 рік. Усього існує чотири версії моделі, які були створені для тестування передових технологій та інженерних рішень.

Mercedes-Benz створили чотири версії C111 Фото: Wikipedia

У ролику показано задню частину авто, де розміщена незвичайна світлова панель. Вона складається з цифрових вогнів круглої форми.

Також Mercedes-Benz показали інші елементи дизайну новинки. Спереду з'явиться кругла світлотехніка в овальній решітці радіатора.

Як і оригінальний Mercedes-Benz C111, новий спорткар буде пофарбований в помаранчевий колір. Найімовірніше, він буде виготовлений в єдиному екземплярі.

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З чуток, новий Mercedes-Benz C111 отримає електричну силову установку. Нагадаємо, що оригінальний концепт-кар оснащувався різними бензиновими та дизельними двигунами, у тому числі й роторним.

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