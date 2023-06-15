Їх випустили всього 25: виявлено рідкісний занедбаний спорткар Ford 60-х (фото, відео)

Ford Cortina GT Wagon — рарититетний заряджений універсал, випущений тиражем у 25 екземплярів. Автомобілі випускали спеціально для поліції.

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У Детройті зненацька виявили спортивний універсал Ford Cortina GT Wagon 1963 року. Рідкісний автомобіль понад пів століття вважався зниклим. Йому присвятили відео на Youtube-каналі Hagerty.

Автомобіль оснащений 1,5-літровим 78-сильним двигуном Фото: скриншот / YouTube

Ford Cortina — недорога бюджетна модель для європейського ринку. Перше її покоління випускали з 1961 до 1966 року.

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У її лінійці були й спортивні модифікації — полегшений Lotus Cortina з 1,5-літровим 105-сильним двигуном та менш потужний 78-сильний Ford Cortina GT. Версія GT у кузові універсал Wagon вважається раритетом, адже всього випустили лише 25 таких авто.

У салоні авто знято оздоблення Фото: скриншот / YouTube

Річ у тому, що універсал Ford Cortina GT Wagon не був у вільному продажу — його випускали для поліції. П'ять таких авто відправили до Канади, щоб місцеві поліцейські змогли їх випробувати — це пояснює, як європейська модель Ford опинилася за океаном.

Автомобіль напіврозібраний та потребує реставрації. У Ford Cortina GT Wagon відсутні фари, решітка радіатора, лобове скло та інші деталі. У салоні знято оздоблення, але воно збереглося.

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