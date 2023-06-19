Renault готують лінійку спортивних електромобілів: перші подробиці та фото

Alpine збудують на новій платформі п'ять спортивних електромобілів. Флагманською моделлю стане наступник спорткара Alpine A110, який у топовій версії може отримати два електромотори та великий запас ходу.

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Французький бренд Alpine розробляє власну платформу для електромобілів. За п'ять років планують випустити п'ять спортивних моделей. Про це розповіли на сайті Autocar.

Генеральний директор Renault Group Лука де Мео підтвердив, що Alpine працюють над платформою для електромобілів після припинення співпраці з Lotus. Одним з перших автомобілів на цій архітектурі стане Alpine A290 на базі Renault 5.

Генеральний директор Alpine Лоран Россі заявив, що бренд випустить п'ять нових електричних моделей за 5 років. У цей список увійдуть компактний кросовер GT X-Over і ще два великі кросовери для ринку США.

Електрокросовер Alpine GT X-Over може з'явитися вже у 2025 році Фото: Autocar

Alpine доведеться збільшити витрати на виробництво електромобілів через створення власної платформи. Рішення створити відразу кілька електричних моделей допоможе зменшити витрати.

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Флагманським електромобілем стане наступник спорткара Alpine A110. За чутками, новинка зможе розганятися від 0 до 100 км/год за 4 секунди, а запас ходу на одному заряді складе близько 500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що бренд Alpine показав трековий гіперкар LMDh.