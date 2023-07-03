Культові японські спорткари 70-х завелися після 30-річного простою в гаражі (фото, відео)

Nissan Datsun 280Z і 200SX покриті іржею і потребують реставрації. Проте спорткари вдалося завести, а один з автомобілів навіть поїхав.

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Datsun 280Z завівся і поїхав Фото: скриншот / YouTube

У гаражі стоять Nissan Datsun 280Z і 200SX. Обидва автомобілі випущені в 1978 році і є цінними для колекціонерів.

Datsun 280Z — вдосконалена версія культової моделі 240Z. Елегантне купе з довгим капотом оснащене 2,8-літровою 170-сильною шісткою. Новим воно розганялося до 100 км/год за 9 с і розвивало 205 км/год.

Спорткари 30 років простояли в гаражі Фото: скриншот / YouTube

Nissan/Datsun 200SX — більш доступне і компактне купе 70-х. Автомобіль оснащений 2,0-літровою 90-сильною четвіркою.

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Спорткари Nissan вкриті шаром бруду і місцями проржавіли. Крім того, в задній частині Datsun 200SX видно сліди ДТП — у нього пошкоджена кришка багажника. Примітно, що обидва автомобілі завелися, а Datsun 280Z навіть поїхав.

Тепер автомобілі продали новому власнику, причому Datsun 200SX обійшовся всього в 500 доларів. Спорткари Nissan відправили на реставрацію.

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