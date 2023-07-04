Альтернатива електромобілям: Toyota і GAC розробляють двигун на аміаку

GAC планують почати оснащувати свої автомобілі подібними двигунами вже в найближчі кілька років. Інженери вважають, що такі авто можуть скласти конкуренцію електромобілям і моделям на водні.

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Китайський автовиробник GAC представив прототип двигуна, який працює на рідкому аміаку. Він створений спільно з компанією Toyota. Про це розповіли на сайті Autocar.

Інноваційний двигун черпає натхнення з морської та транспортної промисловості. Інженери вважають, що аміак може стати альтернативою дизельному пальному, а також електротязі та водню.

У GAC зазначили, що їхній 2,0-літровий двигун потужністю 161 к.с. виробляє на 90% менше шкідливих викидів, порівняно з неетильованим бензином. Це перший подібний двигун, який пропонується для легкового автомобіля.

У GAC заявили, що їм вдалося розв'язати проблеми з надлишковим викидом азоту та збільшенням тиску згоряння порівняно з бензиновими двигунами. Інженери покладають великі надії на цю розробку.

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Аміак є високотоксичною речовиною, але його горючий характер може стати в пригоді в транспортній галузі. Він має приблизно половину щільності енергії бензину, але під час згоряння не виділяє вуглець.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Toyota Hilux вперше поповнить гібридна модифікація.