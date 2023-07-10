Розсекречено новий Haval H6 2024: як змінився бюджетний китайський кросовер (фото)

Новому кросоверу Haval H6 змінять дизайн та інтер'єр. Модель буде доступна в бензиновій і гібридній версіях, потужність яких збільшать.

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Опубліковано перші фото Haval H6 2024. Кросовер від Great Wall пройшов фейсліфтинг і буде офіційно презентований до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт Autohome.

У автомобіля змінено передню частину Фото: Great Wall

Кросовер Haval H6 оновили в новому фірмовому стилі бренду. Його передня частина виконана в дусі Haval Xiaolong і Xiaolong Max. У нього виражений "ніс", довгасті світлодіодні фари, більш масивний бампер і розділена решітка радіатора. Ззаду замінені ліхтарі.

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Салон Haval H6 2024 не показали, але відомо, що освіжений кросовер від Great Wall отримає новий віртуальний щиток приладів і збільшений тачскрін мультимедіа.

МОдель запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Great Wall

Крім того, стало відомо, що новий Haval H6 отримає 2,0-літровий турбомотор зі збільшеною до 238 к. с. потужністю. Також очікується, що китайський кросовер отримає нову плагін-гібридну установку з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою і електромотором сумарною потужністю 326 к. с. Вона вже використовується на флагманському Haval Big Dog.

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