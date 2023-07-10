Старий 85-річний BMW пішов з молотка за ціною нового Porsche Cayenne (фото)

Загалом було випущено менш ніж 1600 екземплярів BMW 327 у кузові кабріолет. Автомобіль має елегантний дизайн і розкішний інтер'єр для свого часу.

Related video

На аукціоні Bring a Trailer продали раритетний кабріолет BMW 327 1938 року випуску. За автомобіль віддали $115 000 — як за новий Porsche Cayenne. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Виставлений на аукціон BMW 327 є рідкісним екземпляром. Загалом було виготовлено менш ніж 1600 одиниць у кузові кабріолет.

Автомобіль має двоколірне жовте забарвлення. Зовнішній вигляд доповнюють колісні диски в колір кузова з хромованими ковпаками.

Ззаду розташоване запасне колесо Фото: Bring a Trailer

Кабріолет імпортували у США в 1950-х роках. У 1994 році автомобіль пройшов повний процес реставрації.

Серед зовнішніх дефектів є невелика тріщина під кришкою паливного бака та подряпини на капоті. В іншому автомобіль має відмінний стан. Його пробіг становить лише 63 тисячі кілометрів.

Важливо

Іржаві раритети: на аукціон виставили покинуту колекцію дуже дорогих Ferrari (фото)

Інтер'єр виконаний з коричневої шкіри. Всередині присутнє оздоблення деревом і кермо кольору слонової кістки.

Інтер'єр виконаний з коричневої шкіри Фото: Bring a Trailer

BMW 327 оснащений 2,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 55 к.с. Він працює в парі з чотириступінчастою механічною коробкою передач.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон виставили дуже рідкісний кабріолет Plymouth Barracuda 1971 року випуску.