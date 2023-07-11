Старий дизельний седан Mercedes-Benz перетворили на незвичайний позашляховик (фото)

Цей Mercedes-Benz 300D може стати новою масштабною моделлю Hot Wheels. Автомобіль отримав безліч доопрацювань, які перетворили його на брутальний позашляховик.

Related video

Седан Mercedes-Benz 300D (W123) 1985 року перетворили на незвичайний позашляховик. Автомобіль став фіналістом конкурсу Hot Wheels Legends Tour 2023 року. Про це повідомили на сайті Autoblog.

У фіналі конкурсу Legends Tour оберуть автомобіль, який стане новою масштабною моделлю Hot Wheels. Цей Mercedes-Benz 300D був побудований за кілька років командою з близько 260 школярів.

Проєктом керує Девід Алманзан, учитель автомобільних технологій у середній школі Декані в Г'юстоні. Ідея народилася кілька років тому, коли чоловік помітив Mercedes-Benz 300D на галявині сусіда. Автомобіль був не в найкращому стані, але двигун працював справно.

Проєктом керує шкільний учитель Девід Алманзан Фото: Hot Wheels

Пізніше Алманзан вирішив викупити в сусіда цей седан. Він передав авто своїм учням, щоб вони отримали практичний досвід обслуговування транспорту.

Важливо

У стилі Hot Wheels: Chevrolet Camaro перетворили на дивний спорткар (відео)

Автомобіль отримав безліч доопрацювань, включно зі збільшеним кліренсом і новими бамперами. На авто встановлено шини для бездоріжжя, розширювачі колісних арок і додаткову світлотехніку.

Кузов седана був сильно модернізований Фото: Hot Wheels

В інтер'єрі з'явилося спортивне сидіння для водія. Загалом салон залишився в первозданному вигляді.

В інтер'єрі встановлено спортивне сидіння Фото: Hot Wheels

Стандартний Mercedes-Benz 300D оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 125 к.с. і 230 Нм крутного моменту. Невідомо, чи підвищилася потужність цього авто.

Раніше Фокус розповів, що в окружному суді Штутгарта розглядають справу про підробку раритетних спорткарів Mercedes-Benz 300 SL 1957 року випуску.