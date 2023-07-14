Ford представив свій найекстремальніший електрокросовер (відео)

Ford Mustang Mach-E Rally орієнтований не на перегони по треку, а по бездоріжжю. Новинка отримає 480-сильну установку та зможе розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 3,5 секунди.

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Ford представив заряджений електрокросовер Mustang Mach-E Rally. Новинка отримала технології з перегонів ралі і є найекстремальнішою модифікацією моделі. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

Ford Mustang Mach-E Rally був показаний на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Електрокросовер надійде в серійне виробництво вже з кінця 2023 року.

Кросовер орієнтований не на перегони по треку, а по бездоріжжю. Для цього автомобіль оснастили новими колісними дисками в стилі OZ Racing, які взуті в шини BF Goodrich Trail Terrain, і доопрацьованою підвіскою.

Кросовер оснастили новими позашляховими шинами Фото: Ford

Також впізнати новинку можна за новим кузовним обвісом. Ще однією характерною рисою є унікальне оформлення решітки радіатора з протитуманними фарами.

У решітку радіатора вбудовані протитуманні фари Фото: Ford

Найімовірніше, Ford Mustang Mach-E Rally буде заснований на версії GT Performance Edition. Ця модифікація оснащена двома електромоторами потужністю 480 к.с. і 860 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год.

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Вартість моделі не розголошується. Технічні характеристики також поки що тримають у секреті.

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Раніше Фокус повідомляв, що в Ford запатентували унікальні колісні диски, розроблені спеціально для безповітряних шин.