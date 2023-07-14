Ford представил свой самый экстремальный электрокроссовер (видео)

Ford Mustang Mach-E Rally ориентирован не на гонки по треку, а по бездорожью. Новинка получит 480-сильную установку и сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 3,5 секунды.

Related video

Ford представил заряженный электрокроссовер Mustang Mach-E Rally. Новинка получила технологии из гонок ралли и является самой экстремальной модификацией модели. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Ford Mustang Mach-E Rally был показан на Фестивале скорости в Гудвуде. Электрокроссовер поступит в серийное производство уже с конца 2023 года.

Кроссовер ориентирован не на гонки по треку, а по бездорожью. Для этого автомобиль оснастили новыми колесными дисками в стиле OZ Racing, которые обуты в шины BF Goodrich Trail Terrain, и доработанной подвеской.

Кроссовер оснастили новыми внедорожными шинами Фото: Ford

Также узнать новинку можно по новому кузовному обвесу. Еще одной отличительной чертой является уникальное оформление решетки радиатора с противотуманными фарами.

В решетку радиатора встроены противотуманные фары Фото: Ford

Вероятнее всего, Ford Mustang Mach-E Rally будет основан на версии GT Performance Edition. Эта модификация оснащена двумя электромоторами мощностью 480 л.с. и 860 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.

Важно

Популярный хэтчбек Ford может вернуться в виде электромобиля: первые подробности

Стоимость модели не разглашается. Технические характеристики также пока держат в секрете.

В интерьере появились новые ковшеобразные сиденья Фото: Ford

Ранее Фокус сообщал, что в Ford запатентовали уникальные колесные диски, разработанные специально для безвоздушных шин.