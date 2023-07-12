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Авто

Популярный хэтчбек Ford может вернуться в виде электромобиля: первые подробности

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Фото: Avarvarii | Новый Ford Fiesta может сильно измениться внешне

Вероятнее всего, Ford Fiesta получит электрического преемника на платформе Volkswagen MEB. Новинка может стать самой дешевой моделью бренда.

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Популярный хэтчбек Ford Fiesta был снят с производства в Европе. Стало известно, что модель могут возродить в виде электромобиля. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Глава Ford Europe по легковым автомобилям Мартин Сандер заявил, что Fiesta в будущем может вернуться как электромобиль. Он отметил, что новинку могут построить на базе доступного электрокара Volkswagen.

Ford и Volkswagen уже работали вместе над созданием электрокроссовера Explorer нового поколения. Он основан на платформе Volkswagen MEB.

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Сандер отметил, что пока окончательное решение о судьбе Ford Fiesta не принято. Поэтому не исключено создание электрического преемника модели и на другой платформе.

Ford заключил сделку с Volkswagen Group о создании двух электромобилей на базе платформы MEB. Одним из них является Ford Explorer, а вторая модель пока не раскрывается.

По слухам, новый Ford Fiesta будет основан на самом дешевом электромобиле Volkswagen — серийной версии ID.2 all. Модель будет стоить менее 27 000 долларов и может дебютировать уже в 2024 году.

Ранее Фокус писал, что Ford показал тизер новой заряженной версии электрокроссовера Mustang Mach-E.