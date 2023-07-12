Популярний хетчбек Ford може повернутися як електромобіль: перші подробиці

Найімовірніше, Ford Fiesta отримає електричного наступника на платформі Volkswagen MEB. Новинка може стати найдешевшою моделлю бренду.

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Популярний хетчбек Ford Fiesta було знято з виробництва в Європі. Стало відомо, що модель можуть відродити як електромобіль. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Глава Ford Europe з легкових автомобілів Мартін Сандер заявив, що Fiesta в майбутньому може повернутися як електромобіль. Він зазначив, що новинку можуть побудувати на базі доступного електрокара Volkswagen.

Ford і Volkswagen уже працювали разом над створенням електрокросовера Explorer нового покоління. Він заснований на платформі Volkswagen MEB.

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Радикальні зміни: новий Ford Explorer 2024 став електрокаром на базі Volkswagen (фото)

Сандер зазначив, що поки що остаточного рішення про долю Ford Fiesta не ухвалено. Тому не виключено створення електричного наступника моделі й на іншій платформі.

Ford уклав угоду з Volkswagen Group про створення двох електромобілів на базі платформи MEB. Одним з них є Ford Explorer, а друга модель поки що не розкривається.

За чутками, новий Ford Fiesta буде заснований на найдешевшому електромобілі Volkswagen — серійній версії ID.2 all. Модель коштуватиме менше ніж 27 000 доларів і може дебютувати вже у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що Ford показав тизер нової зарядженої версії електрокросовера Mustang Mach-E.