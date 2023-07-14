У Німеччині на дорогах з'явилися безпілотні таксі Volkswagen (фото)

Першими пасажирами безпілотних таксі Volkswagen стануть чиновники, ділові партнери та журналісти. У майбутньому автономні електромобілі з'являться і в інших країнах.

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Volkswagen тестує в німецькому Мюнхені свої автономні таксі на базі електричних мінівенів ID.Buzz. Такі автомобілі незабаром почнуть перевозити реальних пасажирів. Про це повідомили на сайті Electrek.

У розробці безпілотних таксі беруть участь компанії MOIA та Apex.AI. Вони впровадили власну систему керування в автомобілі Volkswagen ID.Buzz.

Volkswagen планує поширити свої автономні авто по всьому світу. Крім Німеччини таксі ID.Buzz вирушили до США.

Першими пасажирами безпілотних таксі Volkswagen стануть чиновники, ділові партнери та журналісти. Початкові тести орієнтовані на роботу в міських центрах.

Volkswagen ID.Buzz отримали систему автономного водіння четвертого рівня. Вона дає змогу водієві керувати автомобілем тільки в разі потреби.

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MOIA стала першою компанією, яка використовує у своєму автопарку електромобілі Volkswagen. Автомобілі ділитимуться між собою даними про поїздки, щоб оптимізувати їхню роботу.

Раніше Фокус розповів, що ОАЕ стали першою у світі країною, яка видала національну ліцензію на поїздки для безпілотних автомобілів.