В Германии на дорогах появились беспилотные такси Volkswagen (фото)
Первыми пассажирами беспилотных такси Volkswagen станут чиновники, деловые партнеры и журналисты. В будущем автономные электромобили появятся и в других странах.
Volkswagen тестирует в немецком Мюнхене свои автономные такси на базе электрических минивэнов ID.Buzz. Такие автомобили вскоре начнут перевозить реальных пассажиров. Об этом сообщили на сайте Electrek.
В разработке беспилотных такси принимают участие компании MOIA и Apex.AI. Они внедрили собственную систему управления в автомобили Volkswagen ID.Buzz.
Volkswagen планирует распространить свои автономные авто по всему миру. Помимо Германии такси ID.Buzz отправились в США.
Первыми пассажирами беспилотных такси Volkswagen станут чиновники, деловые партнеры и журналисты. Первоначальные тесты ориентированы на работу в городских центрах.
Volkswagen ID.Buzz получили систему автономного вождения четвертого уровня. Она позволяет водителю управлять автомобилем только в случае необходимости.Важно
MOIA стала первой компанией, которая использует в своем автопарке электромобили Volkswagen. Автомобили будут делиться между собой данными о поездках, чтобы оптимизировать их работу.
Ранее Фокус рассказал, что ОАЭ стали первой в мире страной, которая выдала национальную лицензию на поездки для беспилотных автомобилей.