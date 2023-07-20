Багате оснащення і запас ходу 200 км: у США створили розкішний електроскутер (відео)

Електроскутер CSC E-RT3 здатний розігнатися до 120 км/год. Комплектація враховує ABS, круїз-контроль, безключовий запуск і контроль тиску в шинах.

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Каліфорнійська компанія CSC Motorcycles презентувала свою нову модель E-RT3. Це одна з найдосконаліших моделей у своєму класі. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті виробника.

Електроскутер отримав ABS, круїз-контроль і цифровий щиток приладів

Новий CSC E-RT3 побудований на базі китайського Zhongsen, але вельми дорогий — він надійде в продаж з жовтня або листопада за ціною від 6995 доларів. Втім, вартість зумовлена характеристиками і комплектацією моделі.

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Електричний CSC E-RT3 оснащений мотором з піковою потужністю 23 к. с. (17 кВт), який розташований не в задньому колесі, а в корпусі байка. Електроскутер вагою 206 кг здатний розвинути 120 км/год.

Літій-іонна батарея ємністю 96 А∙год забезпечує запас ходу в 200 км. Зарядити її можна за 6-8 годин у звичайному режимі і за 3-4 години — у швидкому.

Особливість CSC E-RT3 — багате оснащення. Гальма електроскутера отримали ABS, також встановлені діодні фари і система контролю тиску в шинах. На додачу, передбачені безключовий запуск, цифровий щиток приладів, круїз-контроль, USB-порти для зарядки гаджетів і навіть електронний замок для багажника під сидінням.

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