Богатое оснащение и запас хода 200 км: в США создали роскошный электроскутер (видео)

Электроскутер CSC E-RT3 способен разогнаться до 120 км/ч. Комплектация включает ABS, круиз-контроль, бесключевой запуск и контроль давления в шинах.

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Калифорнийская компания CSC Motorcycles презентовала свою новую модель E-RT3. Это одна из самых совершенных моделей в своем классе. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте производителя.

Электроскутер получил ABS, круиз-контроль и цифровой щиток приборов

Новый CSC E-RT3 построен на базе китайского Zhongsen, но весьма дорогой – он поступит в продажу с октября или ноября по цене от 6995 долларов. Впрочем, стоимость обусловлена характеристиками и комплектацией модели.

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Электрический CSC E-RT3 оснащен мотором с пиковой мощностью 23 л. с. (17 кВт), который расположен не в заднем колесе, а в корпусе байка. Электроскутер весом 206 кг способен развить 120 км/ч.

Литий ионная батарея емкостью 96 А∙ч обеспечивает запас хода в 200 км. Зарядить ее можно за 6-8 часов в обычном режиме и за 3-4 часа – в быстром.

Особенность CSC E-RT3 – богатое оснащение. Тормоза электроскутера получили ABS, также установлены диодные фары и система контроля давления в шинах. В добавок, предусмотрены бесключевой запуск, цифровой щиток приборов, круиз-контроль, USB-порты для зарядки гаджетов и даже электронный замок для багажника под сиденьем.

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