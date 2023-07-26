Рідкісний американський кабріолет 50-х пішов з молотка за ціною нового Bentley (фото)

Dual-Ghia Convertible є рідкісним та одним з найдорожчих автомобілів свого часу. Цей екземпляр має чудовий стан і 65 років належав одній родині.

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На аукціоні Bring a Trailer продали кабріолет Dual-Ghia Convertible 1958 року випуску. За рідкісний автомобіль заплатили $331 000 — як за новий Bentley Continental. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей Dual-Ghia 1958 року є 66-м зі 115 випущених кабріолетів. Автомобіль купив батько нинішнього власника й відтоді він залишався у володінні однієї сім'ї.

Dual-Ghia Convertible пофарбований у чорний колір. Зовнішній вигляд доповнюють 15-дюймові хромовані колісні диски з білими смугами на шинах.

Каброліт має складний дах Фото: Bring a Trailer

У 2001 році було проведено масштабний ремонт авто. Його кузов перефарбували, але зберегли оригінальний відтінок.

Інтер'єр виконаний зі світло-зеленої шкіри. Усередині встановлено два сидіння та задній диван, а складний дах виготовлено з чорної тканини.

Інтер'єр виготовлений зі світло-зеленої шкіри Фото: Bring a Trailer

Під капотом розташований 5,2-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 230 к.с. Він працює в парі з двоступеневою автоматичною коробкою передач.

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Автомобіль має відмінний стан. Пробіг кабріолета невідомий, оскільки під час ремонту показник одометра було скинуто.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціон RM Sotheby's виставлено раритетний Jaguar XKSS 1957 року.