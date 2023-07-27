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Авто

Американці представили недорогі електромобілі для міста за ціною від $15 000 (фото)

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Фото: GEM | Загалом GEM пропонує чотири електричні моделі

Електромобілі GEM можуть проїхати до 182 км на одному заряді з акумулятором підвищеної місткості. Двомісна модель GEM e2 доступна за ціною від 15 240 доларів.

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Американська компанія GEM представила лінійку компактних електромобілів з різними типами кузова. Вартість найдешевшої моделі починається з 15 240 доларів. Про це розповіли на сайті Electrek.

Загалом до лінійки GEM увійдуть чотири моделі: e2, e4, e6 і eL XD. Вони відрізняються типом кузова та кількістю посадкових місць.

GEM e2 має два посадкових місця та не поставляється з бічними дверима. GEM e4 пропонує вже чотири сидіння.

GEM e6 розрахований на шість посадкових місць і є найдовшим електромобілем у лінійці. Модель GEM eL XD призначена для перевезень і оснащена вантажною платформою.

GEM e2 Fullscreen
GEM e2 є найкомпактнішим авто в лінійці
Фото: GEM
GEM e4 Fullscreen
GEM e4 розрахований на чотири посадкові місця
Фото: GEM
GEM e6 Fullscreen
GEM e6 вміщує шість осіб
Фото: GEM
GEM eL XD Fullscreen
GEM eL XD призначений для комерційних перевезень
Фото: GEM
GEM e2
GEM e4
GEM e6
GEM eL XD

Зовнішній вигляд усіх електромобілів нагадує гольф-кари. Це невеликі транспортні засоби зі змінними акумуляторами.

Електромобілі GEM підтримують керування однією педаллю з рекуперативним гальмуванням. Ця система дає змогу поповнювати заряд акумулятора під час гальмування.

Ще однією особливістю електрокарів є маленький радіус розвороту. Завдяки цьому всіма моделями GEM дуже легко керувати в місті. Всередині є приладова панель, аварійна сигналізація, сигнали повороту, склоочисник і опціональні автоматичні денні ходові вогні.

Усі моделі GEM доступні в семи кольорах кузова. Також передбачено велику кількість опцій, включно з кенгурятником і легкосплавними колісними дисками.

Запас ходу становить до 182 км залежно від місткості акумулятора. Максимальна швидкість електрокарів становить 40 км/год.

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Ціни на GEM e2 починаються з 15 240 доларів. За GEM e4 доведеться заплатити від 17 490 доларів, а за GEM e6 — від 21 240 доларів. Вантажний GEM eL XD доступний за ціною від 18 740 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Honda e незабаром припинять випускати й нове покоління компактної моделі не планується.