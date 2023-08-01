Прогрес по-російськи: АвтоВАЗ продовжить випуск "Ниви" після 50-річного ювілею моделі

Позашляховику Lada Niva у 2027 році виповниться 50 років. На честь цієї події застарілий автомобіль отримає новий двигун та трохи змінений дизайн.

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Російський АвтоВАЗ збирається продовжити випускати застарілий позашляховик Lada Niva навіть після 50-річного ювілею. У компанії заявили, що модель буде оновлена до 2027 року. Про це розповіли на сайті Drive.

Lada Niva випускається з 1977 року. За цей час позашляховик так і не отримав серйозної модернізації та сильно застарів.

Генеральний директор АвтоВАЗу Максим Соколов підтвердив, що "Нива" випускатиметься навіть після 50-річного ювілею у 2027 році. Він зазначив, що позашляховик отримає трохи оновлений дизайн і поставлятиметься з потужнішим двигуном.

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За червень 2023 року у Росії було продано 3135 позашляховиків Lada Niva. Модель має попит через свою низьку вартість, але на думку західних експертів, автомобіль не відповідає сучасним нормам безпеки.

Lada Niva вперше буде доступна з новим двигуном Фото: АВТОВАЗ

Гендиректор АвтоВАЗу наголосив, що "Нива" не отримає автоматичну коробку перемикання передач. Найімовірніше позашляховик вперше оснастять 1,6-літровим двигуном від Lada Vesta потужністю 106 к.с. Зараз модель пропонується лише з 1,7-літровим двигуном потужністю 81 к.с.

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