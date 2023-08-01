В Україні дозволили складати іспити на права необмежену кількість разів

У разі неуспішного проходження інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів становить не менше 10 календарних днів. Успішне складання практичного іспиту вважається дійсним два роки.

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МВС України скасувало обмеження на кількість спроб складання практичних іспитів на водійське посвідчення. Крім цього для учнів підготували ще кілька змін. Про це розповіли у Facebook-акаунті відомства.

Тепер усі учні отримують необмежену кількість спроб для складання теоретичного іспиту протягом року після завершення навчання в автошколі. Також усім учнями надається необмежена кількість спроб для складання практичного іспиту протягом двох років з дня видачі свідоцтва про закінчення практичної підготовки.

У МВС зазначили, що в разі неуспішного проходження інтервал між складанням теоретичного або практичного іспитів становить не менше ніж 10 календарних днів. Тільки після цього проміжку часу кандидати у водії можуть знову спробувати скласти іспити.

Варто зазначити, що результат успішно складеного теоретичного іспиту вважається дійсним протягом одного року. Успішне складання практичного іспиту вважається дійсним два роки.

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Ще однією зміною став оновлений екзаменаційний лист практичного іспиту. Тепер у ньому краще визначено типові помилки та критерії для оцінки здібностей кандидата у водії.

Раніше Фокус писав, що за перший тиждень після оновлення іспитів на водійські права в Україні тільки 23% учнів склали теоретичну частину.