Безсоромний плагіат: у Китаї помітили двійника вантажівки Tesla Semi (відео)

Обидві електровантажівки мають безліч подібностей. Найімовірніше, прототип належить китайському автовиробнику JAC Motors.

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Електрична вантажівка Tesla Semi ще не надійшла у великосерійне виробництво, але її двійника вже помітили в Китаї. Прототип дуже схожий на свого американського конкурента. Про це розповіли на сайті Motor1.

Китайську електричну вантажівку помітили на причепі тягача. Прототип покритий камуфляжем, але його кабіна майже повністю повторює Tesla Semi.

За чутками, вантажівку вироблятиме JAC Motors. Компанія вже демонструвала схожу модель.

Попри безліч подібностей, вантажівки все ж мають достатньо відмінностей. Серед них інший дизайн лобового скла та бічних дзеркал. Також китайська модель отримала більші передні фари.

У твіті сказано, що китайська електровантажівка отримає просунуті системи допомоги водієві ADAS. Новинка отримає кілька радарів.

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Загалом вантажівки отримали схожий дизайн. Головною схожістю є обтічна форма кабіни та однакове компонування коліс. Характеристики та дата дебюту китайської моделі залишаються невідомими.

Раніше Фокус повідомляв, що Mercedes-Benz готують інноваційну електричну вантажівку eActros 600.