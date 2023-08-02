Китайський електрокросовер згорів вщент після ДТП: водій загинув на місці

За попередньою інформацією, жінка їхала за кермом електрокросовера зі швидкістю 174 км/год перед зіткненням. Поки що поліція та компанія Nio не зробили офіційної заяви.

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У китайському місті Їу 1 серпня сталася смертельна ДТП за участю електрокросовера Nio ES8. Автомобіль згорів вщент майже одразу після зіткнення. Про це розповіли на сайті CarNewsChina.

Відомо, що за кермом перебувала 52-річна жінка. За попередньою інформацією, вона їхала на електрокросовері зі швидкістю 174 км/год перед ДТП.

Nio ES8 вилетів з дороги та зіткнувся з купою огороджувальних каменів на узбіччі. Через це виникла пожежа. На місце прибули рятувальники, яким через кілька годин вдалося загасити полум'я.

Жінка загинула на місці ДТП Фото: CarNewsChina

Жінка загинула на місці через травми несумісні з життям. В автомобілі не було пасажирів. Поки що поліція і Nio не зробили офіційної заяви.

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До електромобілів останнім часом прикуто занадто багато уваги. Переважно це пов'язано з частими загоряннями акумуляторних батарей. Проте якщо інформація про перевищення швидкості водієм буде підтверджена, то це виключить провину компанії Nio в інциденті.

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