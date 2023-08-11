На продаж виставили найнезвичайніший автомобіль Єлизавети II (фото)

Цей Garia Courtesy був створений спеціально для транспортування Єлизавети II на одному із заходів. Орієнтовна вартість гольф-кара становить від 25 000 до 31 700 доларів.

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На аукціон Iconic Auctioneers виставили гольф-кар Garia Courtesy. Цей транспорт використовувала покійна королева Єлизавета II під час поїздки на виставку квітів у Челсі в травні 2022 року. Про це повідомили на сайті аукціонного дому.

В автопарк Єлизавети II входило безліч розкішних автомобілів. Серед них є різні моделі Land Rover, Jaguar і Bentley.

Технічно, цей гольф-кар Garia Courtesy не належав покійній королеві. На цьому авто Єлизавета II проїхала всього 13 км.

Цю модель виготовлено на замовлення спеціально для виставки квітів у Челсі. Гольф-кар отримав максимальну комплектацію з двома додатковими сидіннями та модернізованою літієвою батареєю місткістю 120 А⋅год.

Гольф-кар розрахований на шість посадкових місць Фото: Iconic Auctioneers

Транспорт пофарбований у білий колір і здатний вмістити до шести осіб. До списку оснащення входять холодильник і підсклянники, а також аудіосистема з Bluetooth і динаміками.

Всередині є кілька підсклянників Фото: Iconic Auctioneers

В аукціонному домі зазначили, що цей гольф-кар чудово підійде для перевезення гостей приватними територіями. Він у відмінному стані та не потребує ремонту.

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Орієнтовна вартість Garia Courtesy становить від 25 000 до 31 700 доларів. Це розумна ціна, враховуючи вартість нового гольф-кара — 33 700 доларів.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії на аукціон виставили рідкісний і незвичайний Land Rover Series I 1953 року, який був створений спеціально для британської королівської сім'ї.