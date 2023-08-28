Новий Range Rover Sport отримав найзахищенішу версію (відео)

Легкоброньований Range Rover Sport витримує обстріл з пістолета. Позашляховик зберіг пневмопідвіску, електроприводи і шкіряний салон.

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У Range Rover Sport 2023 з'явилася нова версія. Позашляховик бронювали в південноафриканському ательє Armormax. Відео з автомобілем опублікували на Youtube-каналі компанії.

Range Rover Sport захищений за стандартом В4 Фото: скриншот / YouTube

Новий Range Rover Sport бронювали за стандартом B4. Він призначений для районів зі складною криміногенною обстановкою і витримує обстріл з пістолета кулями калібру 44 Magnum.

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Range Rover Sport отримав легку броню, а його куленепробивні шибки і люк можна опустити (у краще захищених авто це часто неможливо). Крім того, позашляховик зберіг пневмопідвіску, шкіряний салон, електроприводи та інші атрибути комфорту. Низькопрофільні шини дають змогу продовжувати рух у разі проколу.

Пізніше лінійку поповнить ще більш захищена модифікація класу В6, здатна витримати попадання з автомата Калашникова. Якщо базовий варіант доступний із різними бензиновими, дизельними та гібридними двигунами, то важче броньований позашляховик запропонують винятково з топовим 4,4-літровим V8 твін-турбо на 530 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що BMW презентували перший у світі серійний броньований електромобіль.

Також ми писали, що старший Range Rover також бронювали.