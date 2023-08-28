Mini Cooper перетворили на позашляховик з величезними колесами (відео)
Блогери поєднали разом вузли від Mini Cooper і Jeep Wrangler. У підсумку їм вдалося створити ефектний автомобіль, якому немає рівних на бездоріжжі.
Блогери перетворили Mini Cooper на незвичайний монстр-трак. Хетчбек отримав величезні колеса та нову підвіску для бездоріжжя. Відео опублікували на YouTube-каналі Grind Hard Plumbing Co.
Mini Cooper є компактним міським автомобілем. Проте блогери розгледіли в ньому чудову основу для позашляховика з величезними колесами.
Автомобіль був куплений на початку 2023 року та відтоді почалася робота над проєктом. Кузов хетчбека встановили на раму Jeep Wrangler.
На авто встановили нові колеса з 46-дюймовими шинами. Ходова частина була повністю змінена.
Під час перших випробувань з'ясувалося, що вся трансмісія та підвіска потребують доопрацювання. У підсумку були виготовлені нові елементи підвіски й карданний вал.
Також блогери мали виготовити паливну систему, систему охолодження і радіатор. Практично всі вузли авто зазнали доопрацювань.
У підсумку умільці змогли створити ефектний монстр-трак. Він чудово їздить бездоріжжям і має незвичний вигляд.Важливо
Попри всю виконану роботу, блогери не збираються зупинятися на досягнутому. Вони планують доопрацювати автомобіль, щоб зробити його ще кращим.
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