Електромобілі дорожче ремонтувати після ДТП, ніж автомобілі з ДВЗ — дослідження

Електромобілі мають менший відсоток ремонтопридатних деталей, а також кілька інших проблем. Проте у цих автомобілів є одна важлива перевага.

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Експерти порівняли вартість ремонту електромобілів і авто з ДВЗ після ДТП. Результати дослідження виявилися доволі неоднозначними. Про це повідомили на сайті Mitchell International.

Електромобілі відомі своєю недорогою вартістю обслуговування. Проте заміна багатьох деталей може виявитися дуже дорогою.

У страховій компанії Mitchell International заявили, що в разі ДТП витрати на ремонт електромобіля будуть дорожчими, ніж у схожого автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. При цьому середня вартість страховки цих авто також виявилася вищою.

У звіті сказано, що американські та канадські власники електромобілів Tesla після ДТП у середньому витрачають на ремонт близько 1600 доларів. Також пошкоджені електрокари частіше потребують заміни запчастин — 90,75% проти 66,50% в авто з ДВЗ.

Крім цього електромобілі мають менший відсоток ремонтопридатних деталей — 13,49% проти 19,20% у моделей із ДВЗ. Час ремонту також виявився значно вищим.

Попри всі недоліки, в електромобілів є одна важлива перевага. Після ДТП вони частіше залишаються на ходу, ніж бензинові та дизельні авто. Проте удари в задню частину електромобілів часто виводять їх з ладу.

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Заряджати електромобілі дорожче, ніж заправляти автомобілі з ДВЗ — дослідження

Експерти додали, що в майбутньому ремонт електромобілів стане помітно дешевшим. Питання полягає в тому, скільки часу для цього буде потрібно.

Раніше Фокус розповів, що власники електромобілів їздять на своїх авто набагато рідше, ніж водії моделей із ДВЗ.