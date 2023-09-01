Техогляд в Україні: які зміни чекають на водіїв з 1 вересня
В Україні внесли кілька змін у процедуру техогляду. Тепер він став простішим, а водіям буде складніше підробити результати експертизи.
В Україні з 1 вересня змінюється порядок проведення технічного огляду автомобілів. Всі дані тепер вносяться в "Е-протокол". Фокус розповість про всі зміни, які торкнуться водіїв.
В Україні технічний огляд не є обов'язковим для всіх транспортних засобів. Проте важливо знати, кому з водіїв потрібно його проходити.
Техогляд є обов'язковим для таких транспортних засобів:
- великі вантажні автомобілі, які експлуатуються понад рік;
- автобуси, які експлуатуються понад два роки;
- вантажно-пасажирські автомобілі вагою до 3,5 тонни, які експлуатуються понад два роки;
- легкові автомобілі, які експлуатуються для роботи в таксі понад два роки;
- трактори колісні, які експлуатуються понад два роки;
- спеціалізований автотранспорт;
- колісний транспорт, який експлуатується для транспортування небезпечних вантажів.
Як зміниться техогляд в Україні з 1 вересня?
"Е-протокол"
В Україні після проходження техогляду всі дані будуть вноситися в електронний документ "Е-протокол". У ньому міститиметься інформація про дату, час і результати перевірки.
Після проходження техогляду створюється електронна копія протоколу. Вона є дійсним документом.
У Головному сервісному центрі МВС заявили, що "Е-протокол" дасть змогу зручно та ефективно отримувати дані про проходження техогляду. Також це рішення відповідає принципу цифрового розвитку Paperless.
Відеофіксація техогляду
Крім "Е-протоколу" в Україні введуть відеофіксацію під час техогляду. Проте її проводитимуть тільки через 6 місяців після закінчення воєнного стану в Україні.
За допомогою відеозйомки здійснюватиметься фіксація всього процесу перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу. Це унеможливить підробку результатів або проходження фіктивного техогляду.Важливо
Скільки коштує техогляд в Україні?
Вартість проходження техогляду залежить від категорії транспортного засобу. Ця послуга найдорожче обійдеться власникам вантажних авто.
Вартість техогляду:
- для легкових авто — від 1 120 грн;
- для автобусів вагою понад 5 тонн — від 1340 грн;
- вантажних авто вагою понад 12 тонн — від 1440 грн;
- для причепів вагою до 10 тонн — від 1 120 грн;
- для причепів вагою понад 10 тонн — до 1320 грн.
Які документи необхідні для проходження техогляду?
Список документів для проходження технічного огляду авто залежить від призначення транспортного засобу, його типу та власника. Тому варто ознайомитися з вимогами заздалегідь.
Обов'язкові документи для проходження техогляду:
- паспорт громадянина України (для представників);
- техпаспорт на транспортний засіб;
- довіреність на право проходження техогляду (для фізичних осіб);
- копія свідоцтва державної реєстрації юридичної особи (для юридичних осіб).
Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді запропонували спростити процедуру ввезення авто для військовослужбовців і ветеранів.