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Техогляд в Україні: які зміни чекають на водіїв з 1 вересня

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Фото: Freepik | Техогляд авто в Україні проводитимуть по-новому

В Україні внесли кілька змін у процедуру техогляду. Тепер він став простішим, а водіям буде складніше підробити результати експертизи.

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В Україні з 1 вересня змінюється порядок проведення технічного огляду автомобілів. Всі дані тепер вносяться в "Е-протокол". Фокус розповість про всі зміни, які торкнуться водіїв.

В Україні технічний огляд не є обов'язковим для всіх транспортних засобів. Проте важливо знати, кому з водіїв потрібно його проходити.

Техогляд є обов'язковим для таких транспортних засобів:

  • великі вантажні автомобілі, які експлуатуються понад рік;
  • автобуси, які експлуатуються понад два роки;
  • вантажно-пасажирські автомобілі вагою до 3,5 тонни, які експлуатуються понад два роки;
  • легкові автомобілі, які експлуатуються для роботи в таксі понад два роки;
  • трактори колісні, які експлуатуються понад два роки;
  • спеціалізований автотранспорт;
  • колісний транспорт, який експлуатується для транспортування небезпечних вантажів.

Як зміниться техогляд в Україні з 1 вересня?

Техогляд в Україні Fullscreen
Результати техогляду вноситимуть до "Е-протоколу"
Фото: autoua.net

"Е-протокол"

В Україні після проходження техогляду всі дані будуть вноситися в електронний документ "Е-протокол". У ньому міститиметься інформація про дату, час і результати перевірки.

Після проходження техогляду створюється електронна копія протоколу. Вона є дійсним документом.

У Головному сервісному центрі МВС заявили, що "Е-протокол" дасть змогу зручно та ефективно отримувати дані про проходження техогляду. Також це рішення відповідає принципу цифрового розвитку Paperless.

Відеофіксація техогляду

Крім "Е-протоколу" в Україні введуть відеофіксацію під час техогляду. Проте її проводитимуть тільки через 6 місяців після закінчення воєнного стану в Україні.

За допомогою відеозйомки здійснюватиметься фіксація всього процесу перевірки конструкції та технічного контролю транспортного засобу. Це унеможливить підробку результатів або проходження фіктивного техогляду.

Важливо
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Скільки коштує техогляд в Україні?

гроші гривні Fullscreen
Ціна техогляду залежить від категорії транспортного засобу
Фото: minfin.com.ua

Вартість проходження техогляду залежить від категорії транспортного засобу. Ця послуга найдорожче обійдеться власникам вантажних авто.

Вартість техогляду:

  • для легкових авто — від 1 120 грн;
  • для автобусів вагою понад 5 тонн — від 1340 грн;
  • вантажних авто вагою понад 12 тонн — від 1440 грн;
  • для причепів вагою до 10 тонн — від 1 120 грн;
  • для причепів вагою понад 10 тонн — до 1320 грн.

Які документи необхідні для проходження техогляду?

права і техпаспорти в діє Fullscreen
Для проходження техогляду обов'язковий техпаспорт на транспортний засіб
Фото: С сайта приложения государственных услуг «Дія»

Список документів для проходження технічного огляду авто залежить від призначення транспортного засобу, його типу та власника. Тому варто ознайомитися з вимогами заздалегідь.

Обов'язкові документи для проходження техогляду:

  • паспорт громадянина України (для представників);
  • техпаспорт на транспортний засіб;
  • довіреність на право проходження техогляду (для фізичних осіб);
  • копія свідоцтва державної реєстрації юридичної особи (для юридичних осіб).

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді запропонували спростити процедуру ввезення авто для військовослужбовців і ветеранів.