Нове життя класики: раритетне купе Alfa Romeo оснастили двигуном від Ferrari (відео)

Alfa Romeo 105 отримав кілька поліпшень, щоб впоратися зі збільшеною потужність. Проєкт перебуває на фінальній стадії, але належить виконати ще багато роботи.

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Австралійський блогер, на ім'я Джефф вирішив модернізувати свою раритетну Alfa Romeo 105. Спорткар отримав безліч поліпшень і двигун від Ferrari. Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Alfa Romeo 105/115 випускали з 1963 до 1977 року. Це легке спортивне купе, яке користувалося великою популярністю серед перегонників тих років.

Джефф вирішив зберегти впізнаваний дизайн спорткара, але зробити його ще кращим. Автомобіль отримав новий кузовний обвіс із широкими колісними арками та позбувся переднього і заднього бамперів.

Також Alfa Romeo 105 отримала ширші шини. Завдяки їм спорткар тепер може впоратися зі збільшеною потужністю.

Проєкт отримав ім'я Alfarrari, яке об'єднало назви Alfa Romeo і Ferrari. Автомобіль перефарбували в жовтий колір і доповнили декоративними сірими смугами.

На кузові з'явилися декоративні смуги Фото: instagram.com/homebuiltbyjeff

Коли Джефф встановив у спорткар двигун від Ferrari 360 Modena він зіткнувся з проблемою — він виявився занадто великим. У підсумку було ухвалено рішення зробити капот вищим і додати виріз, через який видно новий мотор.

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Alfarrari оснащений 3,6-літровим атмосферним двигуном V8 потужністю 400 к.с. і 373 Нм крутного моменту. Блогеру належить виконати ще багато роботи, щоб проєкт був завершений.

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