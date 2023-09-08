Водій евакуатора викрав раритетний спорткар Ford Mustang 60-х (фото)

Водій евакуатора також зажадав з власника спорткара гроші ще до перевезення авто. Ford Mustang отримав безліч зовнішніх модифікацій, що може допомогти в пошуках автомобіля.

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У США водій евакуатора викрав класичний спорткар Ford Mustang 1965 року. Власник купив автомобіль лише за кілька днів до інциденту. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Потерпілий поділився, що купив цей модифікований Ford Mustang 1965 року лише кілька днів тому. Він зв'язався з евакуаторною компанією, щоб перевезти автомобіль з Лоренсвілля до Луїзіани.

Через кілька днів Ford Mustang так і не доставили власнику. Водій евакуатора зв'язався з покупцем і наполіг на тому, щоб він заплатив за транспортування авто заздалегідь. Чоловік відповів, що оплатить усі послуги після того, як йому доставлять спорткар.

Поліцейські зазначив, що це цивільний злочин. Головна проблема полягає в тому, що покупцеві ще не передали право власності від старого власника.

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Пошуки автомобіля тривають. На щастя, спорткар отримав безліч зовнішніх модифікацій, тому його буде простіше знайти.

У салоні також є кілька змін Фото: Gwinnett County PD

Цей Ford Mustang оснащений новими передніми крилами та нестандартними світлодіодними фарами. Також ззаду з'явилися подвійні ліхтарі та вихлопні патрубки, які інтегровані в задній бампер.

Ззаду встановлено подвійні ліхтарі Фото: Gwinnett County PD

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