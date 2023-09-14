Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Названо найкращі автомобілі року на думку американців (відео)

авто року в сша, авто року, найкращі авто року, автомобіль року, автомобіль року
Фото: carscoops.com | За звання найкращого авто року поборються 25 моделей

Більшість претендентів на звання авто року в Америці — гібриди та електромобілі. Переможців визначають у трьох категоріях — легкові авто, кросовери та пікапи.

Related video

На автошоу в Детройті оголосили півфіналістів конкурсу North American Car Of The Year ("Північноамериканський автомобіль року"). За перемогу поборються 25 моделей. Про це повідомляється на сайті премії.

Переважна більшість авто у списку є електрифікованими — це гібриди та електромобілі. Як і в попередні роки, претенденти змагаються за перемогу в трьох великих категоріях.

Найкращі легкові автомобілі:

  1. BMW 5 серії;
  2. BMW i5;
  3. Chevrolet Corvette E-Ray;
  4. Ford Mustang;
  5. Honda Accord;
  6. Hyundai Ioniq 6;
  7. Subaru Impreza;
  8. Toyota Crown;
  9. Toyota GR Corolla;
  10. Toyota Prius.

Найкращі кросовери року:

  1. Chevrolet Blazer EV;
  2. Chevrolet Equinox EV;
  3. Dodge Hornet;
  4. Genesis Electrified GV70;
  5. Honda Pilot;
  6. Hyundai Kona;
  7. Kia EV9;
  8. Mazda CX90;
  9. Toyota Grand Highlander;
  10. Volvo EX30.
Важливо
Названо найкращі спортивні автомобілі 2023 року (фото)
Названо найкращі спортивні автомобілі 2023 року (фото)

Найкращі пікапи:

  1. Chevrolet Colorado;
  2. Chevrolet Silverado EV;
  3. Ford Ranger;
  4. Ford Super Duty;
  5. GMC Canyon.

Переможців назвуть 4 грудня в Детройті. Конкурс North American Car Of The Year проводять з 1989 року. Найкращі авто року обирають 60 журналістів зі США та Канади. Минулого року перемогли ліфтбек Acura Integra, електрокросовер Kia EV6 і пікап Ford F-150 Lightning.

Раніше Фокус розповідав, що експерти назвали найкращі сімейні кросовери 2023 року.

Також ми писали, що британці назвали найкращі нові електромобілі.