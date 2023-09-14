Названо найкращі автомобілі року на думку американців (відео)
Більшість претендентів на звання авто року в Америці — гібриди та електромобілі. Переможців визначають у трьох категоріях — легкові авто, кросовери та пікапи.
На автошоу в Детройті оголосили півфіналістів конкурсу North American Car Of The Year ("Північноамериканський автомобіль року"). За перемогу поборються 25 моделей. Про це повідомляється на сайті премії.
Переважна більшість авто у списку є електрифікованими — це гібриди та електромобілі. Як і в попередні роки, претенденти змагаються за перемогу в трьох великих категоріях.
Найкращі легкові автомобілі:
- BMW 5 серії;
- BMW i5;
- Chevrolet Corvette E-Ray;
- Ford Mustang;
- Honda Accord;
- Hyundai Ioniq 6;
- Subaru Impreza;
- Toyota Crown;
- Toyota GR Corolla;
- Toyota Prius.
Найкращі кросовери року:
- Chevrolet Blazer EV;
- Chevrolet Equinox EV;
- Dodge Hornet;
- Genesis Electrified GV70;
- Honda Pilot;
- Hyundai Kona;
- Kia EV9;
- Mazda CX90;
- Toyota Grand Highlander;
- Volvo EX30.
Найкращі пікапи:
- Chevrolet Colorado;
- Chevrolet Silverado EV;
- Ford Ranger;
- Ford Super Duty;
- GMC Canyon.
Переможців назвуть 4 грудня в Детройті. Конкурс North American Car Of The Year проводять з 1989 року. Найкращі авто року обирають 60 журналістів зі США та Канади. Минулого року перемогли ліфтбек Acura Integra, електрокросовер Kia EV6 і пікап Ford F-150 Lightning.
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