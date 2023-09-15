Заради переглядів: спорткар Dodge за $80 000 перетворили на незвичайний човен (фото)

Вартість Dodge Challenger SRT Hellcat SRT Widebody у США становить від 80 000 доларів. Під час зйомки відео спорткар пережив безліч знущань.

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Блогер, на ім'я Коді, який відомий своїми знущаннями з дорогих авто, перетворив Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody на нестандартний човен. У такому вигляді спорткар навіть випробували на землі. Відео опублікували на YouTube-каналі WhistlinDiesel.

Блогер і його команда Dodge Challenger SRT Hellcat SRT Widebody зняли задні колеса зі спорткара і замінили їх конструкцією, яка здатна гребти під водою. Під час першої спроби від неї від'єдналися дерев'яні елементи.

Також Коді з'ясував, що гальма спорткара не працюють на воді. Проте Dodge Challenger SRT Hellcat Hellcat Widebody здатний ефектно розбризкувати воду на відстань 61 метр.

Блогер спробував розбити об спорткар пляшку шампанського, як це заведено робити у моряків, але пластиковий бампер не дозволив цього зробити. Тільки після того, як пляшка залишила безліч вм'ятин на кузові, вона розбилася.

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Пізніше Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody випробували на суші. У підсумку алюмінієва конструкція, яка призначалася для веслування, не витримала і зламалася, пошкодивши задню частину спорткара.

Dodge Challenger SRT Hellcat Widebody оснащений 6,2-літровим компресорним двигуном V8 потужністю 717 к.с. і 889 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 327 км/год. Вартість спорткара в США становить від 80 000 доларів.

Раніше Фокус розповів, що у США на аукціоні продали Dodge Challenger SRT Demon 170 за 700 000 доларів.