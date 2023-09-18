Kawasaki випустили свої перші електробайки: характеристики та фото

Нові Kawasaki Ninja e-1 і Z e-1 оснащені мотором на 12 к. с. і відрізняються дуже легкою конструкцією. Оснащення включає ABS і цифровий щиток приладів.

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Kawasaki запускають у виробництво моделі Ninja e-1 і Z e-1. Перші електричні мотоцикли в історії японського бренду надійдуть у продаж під кінець року. Їхні подробиці розкрили на офіційному сайті Kawasaki.

Kawasaki Ninja e-1 Фото: Kawasaki

Нові Kawasaki Ninja e-1 та Z e-1 — легкі електромотоцикли, які стануть альтернативою 125-кубовим бензиновим моделям. Модель Ninja e-1 — це спортбайк із пластиковими обтічниками, а новий Kawasaki Z e-1 — модель класу стріт.

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Електричні мотоцикли Kawasaki мають колісну базу в 1370 мм. Маса Ninja e-1 становить 140 кг, а Z e-1 — 135 кг. Настільки мала вага зумовлена компактними акумуляторними батареями: їх у байків по дві і вони виконані швидкознімними. Запас ходу поки не розголошується.

Kawasaki Z e-1 Фото: Kawasaki

Електромотоцикли Kawasaki Ninja e-1 і Z e-1 оснащені мотором із піковою потужністю 12 к. с. (9 кВт). Максимальна швидкість становить 99 км/год. Примітно, що у електробайків є задній хід.

Також оснащення включає гальма з ABS від 400-кубових Kawasaki. Мотоцикли отримали цифровий щиток приладів і USB-порт для підключення гаджетів.

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