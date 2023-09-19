В американському аеропорту помітили колекцію рідкісних суперкарів вартістю $50 млн (відео)

В аеропорту помітили суперкари та гіперкари Ferrari, Lamborghini, Pagani, McLaren, Koenigsegg і Bugatti. Середня вартість одного авто в колекції становить понад 3 млн доларів.

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У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса помітили колекцію з 13 розкішних автомобілів. До неї входять суперкари Porsche, McLaren, Ferrari та Lamborghini. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Автомобільний фотограф effspot показав, який вигляд має колекція суперкарів загальною вартістю близько 50 млн доларів. Усі вони припарковані в аеропорту.

Найімовірніше, власник перевозив суперкари між штатами або за кордон. До колекції увійшли: McLaren Speedtail і Sabre, Porsche 918 Spyder і 911 Gunther Werks, Pagani Huayra BC, Lamborghini Centenario, Ferrari LaFerrari, Ford GT, два Koenigsegg Regera, Koenigsegg Agera RS, Bugatti Chiron і Aston Martin One-77.

Деякі з цих автомобілів є дуже рідкісними та дорогими. Середня вартість кожної моделі становить понад 3 млн доларів.

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До слова, Koenigsegg Regera є одним із найшвидших гіперкарів у колекції. Він оснащений гібридною силовою установкою з 5,0-літровим турбованим двигуном V8 і трьома електромоторами сумарною потужністю 1500 к.с. і 2000 Нм крутного моменту. Він може розганятися від 0 до 100 км/год лише за 2,8 секунди, а максимальна швидкість становить 404 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Дубаї потрапив в аварію рідкісний суперкар Bugatti Chiron Super Sport.