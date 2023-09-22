Голлівудський актор показав велику колекцію унікальних раритетних авто (фото)

Кевін Гарт збирав свою колекцію автомобілів понад десять років. Більшість авто виконані в стилістиці улюблених фільмів жахів актора.

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Голлівудський актор і комік Кевін Гарт представить колекцію своїх авто на автосалоні в Лос-Анджелесі. До неї входять 11 автомобілів, серед яких є й унікальні моделі. Про це розповіли на сайті Motor1.

Акторові знадобилося понад десять років, щоб зібрати свою колекцію автомобілів. Майже всі ці авто були побудовані за індивідуальним замовленням.

Улюбленим жанром Кевіна Гарта є фільми жахів. Тому багато хто з його автомобілів оформлені в стилі культових стрічок, таких як "Геловін" і "Повсталий з пекла".

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У колекції є маслкари Buick Grand National 1987 року і Dodge Challenger 1970 року. Вони виконані в стилістиці фільмів про Бетмена.

Також актор володіє раритетним Chevrolet Corvette 1959 року випуску. Спорткар має чудовий стан і невеликий пробіг.

Chevrolet Corvette сильно виділяється серед інших автомобілів актора Фото: Los Angeles Auto Show

Ще одним незвичайним автомобілем у колекції актора є Plymouth Roadrunner 1969 року, який оснащений сучасним двигуном V8 Hemi потужністю 940 к.с. Він працює в парі з 6-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

Plymouth Roadrunner отримав двигун від сучасного Dodge Challenger Hellcat Фото: Los Angeles Auto Show

До колекції Кевіна Гарта входять:

Chevrolet Corvette 1959 року;

Chevrolet Chevelle 1966 року;

Pontiac GTO Cabrio 1966 року;

Chevrolet Camaro 1969 року;

Pontiac GTO 1969 року;

Plymouth Roadrunner 1969 року;

Dodge Challenger 1970 року;

Dodge Charger 1970 року;

Buick Grand National 1987 року;

Ferrari SF90 Spider 2022 року;

Ferrari 812 Competizione 2023 року.

Суперкар Ferrari SF90 Spider Кевіна Гарта є першим екземпляром моделі, який експортували до США. Актор вибрав чорний колір кузова з чорними колісними дисками.

Раніше Фокус писав, що в США знайшли цілу колекцію класичних Chevrolet Corvette Stingray.