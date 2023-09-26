Свіжий дизайн і гібридна установка: новий Renault Clio розсекретили до прем'єри (фото)

Renault Clio шостого покоління може дебютувати вже у 2026 році. Новинка отримає гібридну силову установку, розроблену спільно з Geely.

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Renault розробляє компактний хетчбек Clio наступного покоління. Новинка буде виконана в новому фірмовому стилі бренду і буде доступна в гібридній та електричній версіях. Про це розповіли на сайті AutoExpress.

Renault має намір збільшити кількість електромобілів у своєму модельному ряду. Проте популярна модель Clio отримає наступника з ДВЗ.

Технічний директор Renault Жиль Ле Боргн підтвердив, що хетчбек Clio буде доступний з бензиновими двигунами. Їх доповнять електромотором.

Новинка надійде в продаж до 2030 року. Саме з цього року бренд збирається повністю перейти на виробництво електрокарів.

Дизайнери представили, який вигляд може мати Renault Clio нового покоління. Найімовірніше, хетчбек отримає дизайн у стилі гібридного кросовера Rafale.

Renault Clio отримає вузькі задні ліхтарі незвичайної форми Фото: Avarvarii

Наступне покоління моделі отримає сильно змінений інтер'єр з якіснішими матеріалами. Також оновиться й інформаційно-розважальна система.

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Renault Clio шостого покоління може отримати нову силову установку, розроблену спільно з Geely. Її також використовуватимуть автомобілі Nissan і Mitsubishi.

Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапило перше зображення нового Renault Megane E-Tech.