Свіжий дизайн і гібридна установка: новий Renault Clio розсекретили до прем'єри (фото)
Renault Clio шостого покоління може дебютувати вже у 2026 році. Новинка отримає гібридну силову установку, розроблену спільно з Geely.
Renault розробляє компактний хетчбек Clio наступного покоління. Новинка буде виконана в новому фірмовому стилі бренду і буде доступна в гібридній та електричній версіях. Про це розповіли на сайті AutoExpress.
Renault має намір збільшити кількість електромобілів у своєму модельному ряду. Проте популярна модель Clio отримає наступника з ДВЗ.
Технічний директор Renault Жиль Ле Боргн підтвердив, що хетчбек Clio буде доступний з бензиновими двигунами. Їх доповнять електромотором.
Новинка надійде в продаж до 2030 року. Саме з цього року бренд збирається повністю перейти на виробництво електрокарів.
Дизайнери представили, який вигляд може мати Renault Clio нового покоління. Найімовірніше, хетчбек отримає дизайн у стилі гібридного кросовера Rafale.
Наступне покоління моделі отримає сильно змінений інтер'єр з якіснішими матеріалами. Також оновиться й інформаційно-розважальна система.Важливо
Renault Clio шостого покоління може отримати нову силову установку, розроблену спільно з Geely. Її також використовуватимуть автомобілі Nissan і Mitsubishi.
Раніше Фокус писав, що в інтернет потрапило перше зображення нового Renault Megane E-Tech.