Citroen готує новий компактний кросовер з ретродизайном: перші подробиці та фото

Citroen C5 Aircross наступного покоління вперше запропонують з електричною силовою установкою. Кросовер стане технологічнішим і більшим за попередника.

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Компактний кросовер Citroen C5 Aircross наступного покоління буде представлений у 2024 році. Новинка сильно зміниться зовні та стане більш технологічною. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Новий Citroen C5 Aircross отримає незвичайний дизайн з елементами ретро-стилю. Спереду з'являться вузькі фари та кілька повітрозабірників.

Новий Citroen C5 Aircross сильно зміниться зовні Фото: carscoops.com

Ззаду розмістять новий логотип бренду, який є стоп-сигналом. З боків від нього встановлять вузькі ліхтарі.

Ззаду з'явиться незвичайний стоп-сигнал Фото: carscoops.com

Наступне покоління Citroen C5 Aircross також стане більшим за попередника. Очікується, що його довжина збільшиться до 4540 мм.

Інтер'єр кросовера стане технологічнішим і практичнішим. Французький бренд має намір зробити його комфортнішим.

Новий Citroen C5 Aircross перейде від застарілої платформи EMP2 до нової архітектури STLA Medium. Завдяки цьому кросовер вперше буде доступний з електричною силовою установкою.

За чутками, електрокросовер, як і новий Peugeot E-3008, буде доступний у трьох версіях потужністю від 210 до 320 к.с. На вибір запропонують два варіанти акумуляторної батареї місткістю 73 або 98 кВт⋅год, які забезпечать запас ходу 525 або 700 км відповідно.

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Крім електричної версії буде доступна і модифікація з ДВЗ. Базовим може стати "м'який" гібрид з 1,2-літровим турбованим двигуном і електромотором потужністю 136 к.с. і 230 Нм крутного моменту.

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