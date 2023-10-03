Новий доступний хетчбек Suzuki вперше показали до прем'єри (фото)

Suzuki Swift наступного покоління представлять на Токійському автосалоні. Хетчбек отримає нову гібридну силову установку з дуже низькою витратою палива.

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Хетчбек Suzuki Swift наступного покоління вперше показали перед прем'єрою. Модель залишиться впізнаваною зовні, але стане більш технологічною. Про це розповіли на сайті Drive.

Прем'єра нового Suzuki Swift відбудеться на Токійському автосалоні, які пройде вже цього місяця. Тоді й стане відома вся інформація про хетчбек.

Suzuki Swift наступного покоління отримає закруглену решітку радіатора і збереже вертикальні фари. Також хетчбек може похвалитися новими дверними ручками задніх дверей.

Задні ліхтарі отримають нове оформлення зі світлодіодними елементами. Також новинка обзаведеться зміненим бампером.

Задні ліхтарі стануть ефективнішими Фото: Suzuki

Інтер'єр нового Suzuki Swift також зміниться. Всередині з'явиться збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto.

В інтер'єрі з'явиться збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи Фото: BestCarWeb

Suzuki ще не розсекретили інформацію про двигуни хетчбека, але вже відомі деякі подробиці. Найімовірніше, хетчбек отримає нову гібридну силову установку, яка забезпечить дуже низьку витрату палива.

Крім цього особливу увагу було приділено і безпеці нового Suzuki Swift. Модель отримає систему екстреного гальмування, технологію автоматичного ввімкнення дальнього світла і моніторинг втоми водія.

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Suzuki Swift наступного покоління надійде в продаж уже на початку 2024 року. Вартість і характеристики новинки поки що невідомі.

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