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Авто

Найбільший позашляховик Nissan розсекретили до прем'єри (фото)

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Фото: Motor1.com | Новий Nissan Armada перетвориться зовні та отримає сучасні технології

Наступне покоління Nissan Armada залишиться впізнаваним, але стане технологічнішим за поточну модель. Позашляховик вперше отримає новий турбований двигун V6.

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Позашляховик Nissan Armada наступного покоління вперше помітили на дорогах під час тестів. Новинка залишиться впізнаваною, але отримає більш сучасний дизайн. Про це повідомили на сайті Motor1.

Тестовий прототип покритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти. Спереду з'являться нові фари з Г-подібними денними ходовими вогнями та збільшена решітка радіатора.

Силует нового Nissan Armada також трохи зміниться. Задні ліхтарі тепер будуть розташовані вертикально, а не горизонтально, як на поточній моделі.

Nissan Armada 2025 Fullscreen
Наступне покоління Nissan Armada отримає нові задні ліхтарі
Фото: Motor1.com

Тестовий прототип оснастили багатоспицевими колісними дисками чорного кольору. Крім цього новинка отримає традиційні дверні ручки.

Nissan Armada 2025 Fullscreen
Прототип Nissan Armada оснастили новими колісними дисками
Фото: Motor1.com

В інтер'єрі також відбудеться кілька змін. Позашляховик отримає збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та цифрову панель приладів.

Очікується, що Nissan Armada наступного покоління вперше отримає новий турбований двигун V6 потужністю близько 430 к.с. Він працюватиме в парі з 9-сутпенчатою автоматичною коробкою перемикання передач.

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Нове покоління позашляховика може дебютувати вже наприкінці 2024 року. Вартість новинки та технічні характеристики поки що тримають у секреті.

Раніше Фокус розповів, що в Японії презентували новий електромобіль Nissan Dayz.