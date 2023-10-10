Спорткар Mazda перетворили на незвичайний позашляховик у стилі Ferrari (фото)

Ця Mazda MX-5 була імпортована з Японії в США і була сильно модернізована. Автомобіль отримав позашляхову підвіску, нові колеса та безліч інших доробок.

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На аукціон Cars & Bids виставили спорткар Mazda MX-5 1992 року з незвичайним тюнінгом. Автомобіль перетворили на позашляховик у стилі класичних моделей Ferrari. Подробиці про авто повідомили на сайті аукціонного дому.

Модель Mazda MX-5 (Eunos Roadster) випускається з 1989 року. Це легкий дводверний родстер із заднім приводом і відточеною керованістю.

Виставлений на аукціон екземпляр був імпортований у США у 2022 році. На нього було встановлено обвіс у стилі Ferrari 250 GTO, а інтер'єр було модернізовано.

Новий власник вирішив перетворити спорткар на незвичайний позашляховик. За сім місяців він встановив на авто комплект підвіски від Paco Motorsports, зняв двері та встановив нові колісні диски з позашляховими шинами.

Спорткар став значно вищим Фото: Cars and Bids

За словами продавця, спорткар відмінно справляється з бездоріжжям. Також автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту.

В інтер'єрі встановлено спортивне водійське сидіння Bride. Крім цього в інтер'єрі можна знайти нове кермо і змінену центральну консоль.

Інтер'єр був сильно змінений Фото: Cars and Bids

Mazda MX-5 оснащена 1,6-літровим атмосферним бензиновим двигуном потужністю 115 к.с. і 135 Нм крутного моменту. Він працює в парі з 5-ступінчастою механічною коробкою перемикання передач.

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Торги за позашляхову Mazda MX-5 закінчуються через 2 дні. Наразі максимальна ставка за лот становить 5 800 доларів.

Раніше Фокус розповів, що блогер з Нової Зеландії модернізував свій спорткар Mazda MX-5 у стилі відеогри Cyberpunk 2077.

Також ми писали, що Mazda MX-5 отримала ретроверсію.