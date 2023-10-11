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Авто

Секретний проєкт: показали унікальний BMW 7 Series 80-х із двигуном від суперкара (відео)

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Фото: Скриншот | BMW 745i для Південної Африки відрізнявся від європейської моделі

Інженери встановили під капот BMW 745i двигун від суперкара BMW M1, розробленого спільно з Lamborghini. Седан навіть брав участь у перегонах, де змагався з болідами Alfa Romeo і Ford.

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Седан BMW 7 Series є одним із найпопулярніших розкішних авто у світі. Попри це, далеко не всі знають, що у цієї моделі була заводська гоночна модифікація. Про це розповіли на сайті CarBuzz.

У Південній Африці в 1980-х роках розробляли заряджену версію седана BMW 745i. Місцевий підрозділ бренду розробив одразу кілька незвичайних прототипів.

Для ПАР планували створити окрему модифікацію BMW 745i з правим кермом. Проте турбонаддув двигуна M102/M106 від європейської версії знаходився з правого боку, де знаходилася рульова колонка. Тому інженери придумали альтернативне рішення.

Під капотом розмістили 3,5-літровий атмосферний двигун М88 від суперкара BMW M1 потужністю 282 к.с. і 251 Нм крутного моменту. За словами Вальтера Хасселькуса, який очолював підрозділ BMW SA на той час, заявив, що керівництво бренду не знало про це.

BMW 745i Fullscreen
BMW 745i був випущений тиражем у 255 екземплярів
Фото: Скриншот

Щоб двигун помістився в підкапотний простір, його довелося встановити під кутом. Також інженери замінили піддон картера і перемістили форсунки.

Загалом BMW SA побудувала лише 255 екземплярів BMW 745i. З них збереглися тільки десятки авто.

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Спортивний седан навіть брав участь у перегонах. Під керуванням пілота Тоні Віана в 1985 році автомобіль змагався з гоночними Alfa Romeo GTV, Ford Sierra XR8 і Mazda RX-7.

BMW 745i перегони Fullscreen
Інженери підготували BMW 745i до перегонів
Фото: Скриншот

Раніше Фокус повідомляв, що на тестах помітили заряджений спорткар BMW M2 CS.