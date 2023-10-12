Електрокросовер Tesla Model Y отримав незвичайну версію для важкого бездоріжжя (відео)

Tesla Model Y допрацювали для серйозного бездоріжжя. Він отримав позашляхові шини, а його кліренс регулюється і може досягати 295 мм.

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У Tesla Model Y з'явилася оригінальна модифікація. Електричний кросовер підготували до бездоріжжя. Його показали у відео на Youtube-каналі Popup Motor.

Кросовер отримав позашляхову гуму Фото: скриншот / YouTube

Стандартний кросовер Tesla Model Y складно назвати підкорювачем бездоріжжя. Звісно, у лінійці є повнопривідні версії, проте кліренс Tesla невеликий — лише 167 мм.

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Це вирішили виправити в китайському ательє Pu.Labo і взялися виконати позашляховий тюнінг Tesla Model Y. Для електрокара створили спеціальний ліфт-комплект.

Електрокросовер Tesla Model Y непогано почувається на бездоріжжі Фото: скриншот / YouTube

Для Tesla фактично створили нову підвіску — замінили важелі і пружини, а також встановили регульовані амортизатори. Кліренс Tesla Model Y тепер змінюється — його можна збільшити до 231 або до 295 мм. А робочий хід підвіски зріс до 203 мм.

Крім того, замінено передній і задній підрамники і встановлено позашляхові шини. Тепер електромобіль Tesla готовий до бездоріжжя.

Тюнінг Tesla Model Y вийшов недешевим — доопрацювання обійдеться в $15 000. Цікаво, що за бажання цей ліфт-кіт також можна встановити і на споріднений седан Tesla Model 3.

Раніше Фокус розповідав, що Tesla Model Y стала найпопулярнішим авто у світі.

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