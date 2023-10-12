Электрокроссовер Tesla Model Y получил необычную версию для тяжелого бездорожья (видео)

Tesla Model Y доработали для серьезного бездорожья. Он получил внедорожные шины, а его клиренс регулируется и может достигать 295 мм.

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У Tesla Model Y появилась оригинальная модификация. Электрический кроссовер подготовили к бездорожью. Его показали в видео на Youtube-канале Popup Motor.

Кроссовер получил внедорожную резину Фото: скриншот / YouTube

Стандартный кроссовер Tesla Model Y сложно назвать покорителем бездорожья. Конечно, в линейке есть полноприводные версии, однако клиренс Tesla небольшой – всего 167 мм.

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Это решили исправить в китайском ателье Pu.Labo и взялись выполнить внедорожный тюнинг Tesla Model Y. Для электрокара создали специальный лифт-комплект.

Электрокроссовер Tesla Model Y неплохо чувствует себя на бездорожье Фото: скриншот / YouTube

Для Tesla фактически создали новую подвеску – заменили рычаги и пружины, а также установили регулируемые амортизаторы. Клиренс Tesla Model Y теперь изменяется – его можно увеличить до 231 либо до 295 мм. А рабочий ход подвески вырос до 203 мм.

Кроме того, заменены передний и задний подрамники и установлены внедорожные шины. Теперь электромобиль Tesla готов к бездорожью.

Тюнинг Tesla Model Y получился недешевым – доработка обойдется в $15 000. Интересно, что при желании этот лифт-кит также можно установить и на родственный седан Tesla Model 3.

Ранее Фокус рассказывал, что Tesla Model Y стала самым популярным авто в мире.

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