Хотів допомогти: мешканець Рівненщини намагався скласти іспит з водіння замість сусіда

Адміністратори помітили, що фото в паспорті не збігається із зовнішністю чоловіка. Він намагався довести, що знімок старий, через що його важко впізнати.

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У Рівненській області чоловік намагався скласти практичний іспит з водіння замість свого сусіда. Для цього він узяв із собою документи друга. Про це розповіли в Головному сервісному центрі МВС.

До практичного іспиту з водіння потрібно готуватися заздалегідь. Для цього кандидати у водії складають теоретичний матеріал і практикуються з інструктором. Проте місцевий житель одного із сіл Рівненського району вирішив піти іншим шляхом.

Замість того щоб самостійно складати практичний іспит з водіння, чоловік попросив свого сусіда зробити це за нього. Для авантюри він навіть позичив свої документи, включно з паспортом та ідентифікаційним номером.

Перед початком іспиту адміністратори запідозрили порушення. Вони поглянули на фото в паспорті та помітили, що чоловік має зовсім інший вигляд. Він спробував довести, що змінився за останні 8 років, тому його важко впізнати.

У підсумку довелося викликати поліцію. Після цього чоловік зізнався, що в такий спосіб хотів допомогти своєму сусідові, який сильно переживав перед складанням іспиту.

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У Головному сервісному центрі МВС наголосили, що такі махінації заборонені. За спробу скласти іспит з водіння за іншу людину порушнику загрожує штраф або позбавлення волі.

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