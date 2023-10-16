Відтепер українці можуть відновити посвідчення водія у Стамбулі: що відомо

Крім Туреччини, за даними Головного сервісного центру МВС України, посвідчення водія можна відновити у застосунку "Дія" у Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині та Іспанії.

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Українці можуть відновити втрачене чи викрадене посвідчення водія в застосунку ДП "Документ" у Стамбулі. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС України.

Досі українці, які перебувають у Туреччині, могли лише обміняти наявний у них пластиковий бланк посвідчення. Якщо ж посвідчення пошкоджене і непридатне до використання, втрачене або викрадене, відтепер можна звернутися до нового сервісного центру і записатися на відновлення водійського посвідчення онлайн, через електронну чергу на сайті або у порядку "живої" черги.

Які документи необхідно подати

У пакеті документів на отримання водійського посвідчення мають бути:

паспорт громадянина України із зазначенням зареєстрованого місця проживання. Якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то надається витяг про реєстрацію місця проживання особи;

довідка платника податків;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) у разі зміни персональних даних.

Що потрібно зробити

Отримання послуги відновлення водійського посвідчення у ДП "Дія" відбувається за таким алгоритмом:

подається повний пакет документів, який фотографують, і потім створюється заявка на відновлення;

заявку розглядає адміністратор сервісного центру МВС в Україні;

у разі схвалення відновлення документа за кордоном на спеціальному бланку друкується нове посвідчення водія.

Адреси мобільних комплексів у Стамбулі:

Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

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Послуга з відновлення посвідчення водія надається:

вівторок — п'ятниця — з 10:00 до 17:00;

субота — з 10:00 до 15:30;

неділя і понеділок — вихідні.

Нині відновити посвідчення водія можна в Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині та Іспанії.

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Нагадаємо, що з початку 2023 року Туреччина розпочала визнавати українські водійські права без іспиту, про що було підписано відповідно угоду.

Крім того, Фокус писав, що українських водіїв можуть зобов’язати міняти посвідчення кожні 10-15 років.

Раніше Фокус розповів, що Європейська комісія запропонувала ввести цифрове посвідчення водія в країнах ЄС.

Фокус також повідомляв, що у Чехії створять реєстр авто з українськими номерами.