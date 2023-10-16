Отныне украинцы могут восстановить водительское удостоверение в Стамбуле: что известно

Кроме Турции, по данным Главного сервисного центра МВД Украины, водительское удостоверение можно восстановить в приложении "Дія" в Польше, Чехии, Словакии, Германии и Испании.

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Украинцы могут восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в приложении ГП "Документ" в Стамбуле. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД Украины.

До сих пор украинцы, которые находятся в Турции, могли только обменять имеющийся у них пластиковый бланк удостоверения. Если же удостоверение повреждено и непригодно к использованию, утрачено или похищено, теперь можно обратиться в новый сервисный центр и записаться на восстановление водительского удостоверения онлайн, через электронную очередь на сайте или в порядке "живой" очереди.

Какие документы необходимо подать

В пакете документов на получение водительского удостоверения должны быть:

паспорт гражданина Украины с указанием зарегистрированного места жительства. Если паспорт в формате ID-карты без имеющихся сведений о регистрации места жительства, то предоставляется выписка о регистрации места жительства лица;

справка налогоплательщика;

документ, подтверждающий изменение личных данных (например, свидетельство о регистрации брака и т.д.) в случае изменения персональных данных.

Что нужно сделать

Получение услуги восстановления водительского удостоверения в ГП "Дія" происходит по следующему алгоритму:

подается полный пакет документов, который фотографируют, и затем создается заявка на восстановление;

заявку рассматривает администратор сервисного центра МВД в Украине;

в случае одобрения восстановления документа за рубежом на специальном бланке печатается новое водительское удостоверение.

Адреса мобильных комплексов в Стамбуле:

Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

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Услуга по восстановлению водительского удостоверения предоставляется:

вторник — пятница — с 10:00 до 17:00;

суббота — с 10:00 до 15:30;

воскресенье и понедельник — выходные.

Сейчас восстановить водительское удостоверение можно в Польше, Чехии, Словакии, Германии и Испании.

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Напомним, что с начала 2023 года Турция начала признавать украинские водительские права без экзамена, о чем было подписано соответствующее соглашение.

Кроме того, Фокус писал, что украинских водителей могут обязать менять удостоверения каждые 10-15 лет.

Ранее Фокус рассказал, что Европейская комиссия предложила ввести цифровое водительское удостоверение в странах ЕС.

Фокус также сообщал, что в Чехии создадут реестр авто с украинскими номерами.