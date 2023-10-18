Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Автомобільний Октоберфест: на аукціон виставили колекцію рідкісних німецьких авто (відео)

німецькі авто, колекція авто, porsche 911, bmw m3, porsche 356
Фото: Bring a Trailer | Розпродаж колекції присвятили Октоберфесту

У колекції зібрані раритетні та незвичайні німецькі автомобілі. На аукціоні продадуть моделі Porsche, Mercedes, BMW і Volkswagen.

Related video

У США на аукціон Bring a Trailer виставлено велику колекцію німецьких машин різних років випуску. З молотка піде 21 рідкісний автомобіль. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Аукціон назвали Oktomotorfest — за аналогією з фестивалем Октоберфест. До того ж, його присвятили 75-річчю Porsche, тому серед лотів найбільше авто саме цієї марки.

Porsche 356A Speedster Fullscreen
Porsche 356A Speedster
Porsche 911 Fullscreen
Porsche 911
Porsche 911 Speedster Fullscreen
Porsche 911 Speedster
Messerschmitt KR200 Fullscreen
Messerschmitt KR200
BMW 503 Fullscreen
BMW 503
BMW M3 Evolution II Fullscreen
BMW M3 Evolution II
BMW 2002 Baur Fullscreen
BMW 2002 Baur
Мерседес E-Class Fullscreen
Мерседес E-Class
Mercedes 280 SE Fullscreen
Mercedes 280 SE
Porsche 356A Speedster
Porsche 911
Porsche 911 Speedster
Messerschmitt KR200
BMW 503
BMW M3 Evolution II
BMW 2002 Baur
Мерседес E-Class
Mercedes 280 SE

Найціннішим є рідкісний Porsche 356A Speedster 1958 року з 1,6-літровим двигуном — середня вартість таких авто перевищує 300 000 доларів. Також продаються купе і кабріолет Porsche 356, ранні Porsche 911, рідкісні 911 GT3, Turbo і Speedster.

Важливо
Раритети на $400 000: в Україну завезли ексклюзивні колекційні суперкари (фото)
Раритети на $400 000: в Україну завезли ексклюзивні колекційні суперкари (фото)

Цінними є купе BMW 503 1957 року і BMW M3 Evolution II 1988 року — їхня вартість також обчислюється сотнями тисяч доларів.

Найстаріший автомобіль у колекції є і найоригінальнішим — це мініатюрний Messerschmitt KR200 1955 року. Знаменитий німецький виробник літаків у 50-х випускав і авто.

До рідкісних авто належать кабріолети BMW Alpina B3 3.0 1994 року і BMW 2002 Baur 1972 року. Також продаються BMW 3,0 CS E9 і відразу три Mercedes SL різних поколінь. Недорогою класикою вважаються Volkswagen T1 і VW Golf Country.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні розпродадуть найбільшу колекцію Porsche.

Також ми писали, що з молотка піде колекція дорогих суперкарів.