Автомобільний Октоберфест: на аукціон виставили колекцію рідкісних німецьких авто (відео)

У колекції зібрані раритетні та незвичайні німецькі автомобілі. На аукціоні продадуть моделі Porsche, Mercedes, BMW і Volkswagen.

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У США на аукціон Bring a Trailer виставлено велику колекцію німецьких машин різних років випуску. З молотка піде 21 рідкісний автомобіль. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Аукціон назвали Oktomotorfest — за аналогією з фестивалем Октоберфест. До того ж, його присвятили 75-річчю Porsche, тому серед лотів найбільше авто саме цієї марки.

Porsche 356A Speedster Porsche 911 Porsche 911 Speedster Messerschmitt KR200 BMW 503 BMW M3 Evolution II BMW 2002 Baur Мерседес E-Class Mercedes 280 SE

Найціннішим є рідкісний Porsche 356A Speedster 1958 року з 1,6-літровим двигуном — середня вартість таких авто перевищує 300 000 доларів. Також продаються купе і кабріолет Porsche 356, ранні Porsche 911, рідкісні 911 GT3, Turbo і Speedster.

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Цінними є купе BMW 503 1957 року і BMW M3 Evolution II 1988 року — їхня вартість також обчислюється сотнями тисяч доларів.

Найстаріший автомобіль у колекції є і найоригінальнішим — це мініатюрний Messerschmitt KR200 1955 року. Знаменитий німецький виробник літаків у 50-х випускав і авто.

До рідкісних авто належать кабріолети BMW Alpina B3 3.0 1994 року і BMW 2002 Baur 1972 року. Також продаються BMW 3,0 CS E9 і відразу три Mercedes SL різних поколінь. Недорогою класикою вважаються Volkswagen T1 і VW Golf Country.

Раніше Фокус розповідав, що на аукціоні розпродадуть найбільшу колекцію Porsche.

Також ми писали, що з молотка піде колекція дорогих суперкарів.